Tesla punta a fornire di elettricità le case e le aziende del Regno Unito

L'azienda di Musk si sta allontanando dalla pura produzione automobilistica per diventare un attore importante nel settore delle infrastrutture e della robotica
AGI - Tesla, l'azienda di auto elettriche ed energia di Elon Musk, ha presentato domanda all'autorità di regolamentazione dell'energia del Regno Unito Ofgem con l'obiettivo di avviare la fornitura di energia a case e aziende in Inghilterra, Scozia e Galles già dal prossimo anno.
Il documento che formalizza questa domanda, inizialmente rivelato dal Sunday Telegraph, è datato 18 luglio e firmato da Andrew Payne, direttore energia di Tesla per l'Europa.

Tesla aveva già ottenuto una licenza nel 2020 per produrre elettricità nel Regno Unito, in particolare utilizzando i suoi pannelli solari, senza venderla direttamente ai consumatori. è già attiva nel mercato della distribuzione di elettricità in Texas. L'azienda di Elon Musk sta "cercando di diversificare ulteriormente" nel Regno Unito, spiega Susannah Streeter, analista di Hargreaves Lansdown.

"Questo è un altro esempio della trasformazione di Tesla, che si sta allontanando dalla pura produzione automobilistica per diventare un attore importante nel settore delle infrastrutture e della robotica". Le vendite globali di auto Tesla sono diminuite nel secondo trimestre a causa dell'aumento della concorrenza e delle critiche alla collaborazione di Musk con l'amministrazione Trump. Nel Regno Unito, le immatricolazioni del marchio sono scese da 2.462 a luglio 2024 a 987 nello stesso mese del 2025.

