Dazi: Trump rinvia di 90 giorni le tariffe sui beni cinesi

AGI - Slitta di tre mesi l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sui beni cinesi.
Altri 90 giorni
Secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal Wall Street Journal, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che proroga la scadenza per l'aumento dei dazi sulla Cina al 9 novembre. L'aumento sarebbe dovuto entrare in vigore domani, ma l'ordine di Trump estende la scadenza di 90 giorni, lasciando tempo per ulteriori negoziati commerciali e un potenziale incontro tra il presidente e il leader cinese Xi Jinping in autunno. Funzionari statunitensi e cinesi si sono incontrati il mese scorso in Svezia per discutere il rinvio della scadenza dei dazi, colloqui che entrambe le parti hanno definito costruttivi.
