Gli Usa comprano Northvolt: l'azienda europea delle batterie

AGI - Il produttore di batterie statunitense Lyten ha annunciato l'acquisizione di tutte le attività rimanenti della svedese Northvolt, dichiarando che proseguirà i piani di espansione del suo rivale in bancarotta. Intervenendo in una conferenza stampa nella città di Skelleftea, sede del suo principale stabilimento Northvolt Ett, l'amministratore delegato di Lyten, Dan Cook, ha dichiarato che inizierà subito a riassumere il personale. L'obiettivo immediato è riavviare la produzione presso Northvolt Ett, cosi' come nel suo centro di ricerca e sviluppo a Vasteras.
"La nostra prossima priorità è proseguire con i progetti di espansione - ha spiegato Cook - si tratta di progetti essenziali per il nostro piano di sviluppo".
Prima di dichiarare bancarotta a marzo, Northvolt aveva raggiunto una capacità produttiva di 16 GWh e prevedeva di espanderla significativamente. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti, ma Lyten ha dichiarato, il giorno dell'annuncio dell'acquisizione, che gli asset erano stati sviluppati con oltre 5 miliardi di dollari di investimenti.
L'acquisizione è stata effettuata con "un forte sconto", ha dichiarato Dan Cook all'emittente televisiva SVT. Il curatore fallimentare nominato dal tribunale, Mikael Kubu, ha sottolineato in conferenza stampa a Skelleftea che l'operazione necessitava ancora dell'approvazione delle autorità competenti. E che spera di completare la vendita degli asset svedesi entro ottobre.
Fondata nel 2016, Northvolt era uno dei maggiori produttori europei di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, ma ha dichiarato bancarotta a marzo a causa del rallentamento della domanda, dei ritardi nella produzione e di un ingente debito. Lyten aveva già acquisito diversi asset di Northvolt. Nel novembre 2024, la società ha comprato lo stabilimento di produzione di batterie Cuberg di Northvolt in California. E all'inizio di luglio ha comprato le attività polacche del gruppo svedese, acquisendo il più grande impianto europeo di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) a Danzica, progettato per immagazzinare energia solare ed eolica.
Lyten ha anche espresso interesse per l'acquisizione dello stabilimento produttivo Northvolt Six in Quebec. Fondato nel 2015, il gruppo statunitense è specializzato nella tecnologia litio-zolfo, che non richiede nichel, manganese, cobalto o grafite, che non vengono estratti o lavorati in grandi quantità in Europa o negli Stati Uniti.