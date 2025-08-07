Da oggi i nuovi dazi statunitensi: la mappa dei Paesi colpiti

AGI - I nuovi dazi doganali imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle importazioni provenienti da oltre 90 paesi sono entrati in vigore.
Guerra commerciale
Si tratta di una significativa escalation della spinta del presidente Usa a rimodellare il commercio globale a favore dell'America. Poco prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi, Washington ha annunciato che avrebbe raddoppiato i dazi sull'India al 50% e avrebbe colpito molte importazioni di semiconduttori da tutto il mondo con un dazio del 100%. Con l'entrata in vigore di un ordine esecutivo firmato la scorsa settimana da Trump, i dazi all'importazione statunitensi sono aumentati dal 10% a livelli compresi tra il 15% e il 41% per una serie di partner commerciali.
Accordi del 15%
Molte importazioni da economie come l'Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud ora sono soggette a dazi del 15%, nonostante gli accordi stipulati con Washington per evitare dazi più elevati. Altri paesi, come l'India, devono invece pagare un dazio del 25%, che sarà raddoppiato al 50% tra tre settimane, mentre Siria, Myanmar e Laos devono pagare dazi esorbitanti pari al 40% o al 41%. Ma è il Brasile ad affrontare uno dei dazi più elevati al mondo, con un'aliquota del 50% applicata alla maggior parte delle merci.
Altre trattative
I negoziati sono ancora in corso, con Washington e Pechino che hanno concordato di rinviare l'applicazione di nuovi dazi fino al 12 agosto. Anche il Messico ha ottenuto una tregua, poiché Trump ha dichiarato che per altri 90 giorni saranno applicate le aliquote attuali, evitando l'aumento minacciato al 35%. Il Canada è già soggetto a un dazio del 35%, in vigore dallo scorso venerdì, anche se la maggior parte delle merci è esente in base all'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il governo svizzero, che non è riuscito a convincere Trump a non imporre una pesante tariffa del 39%, ha deciso di tenere una riunione straordinaria in tarda serata.
L'annuncio
Poco dopo mezzanotte, Trump ha pubblicato sul suo social network Truth Social: "È mezzanotte!!! Miliardi di dollari in dazi stanno arrivando negli Stati Uniti d'America!". L'ultima ondata di dazi "reciproci", volta ad affrontare le pratiche commerciali che Washington ritiene sleali, amplia le misure imposte da Trump dal suo ritorno alla presidenza.
Poca chiarezza
Più nel dettaglio i dazi lasciano interrogativi persistenti per i partner che hanno recentemente negoziato accordi con Trump. Tokyo e Washington, ad esempio, sembrano in disaccordo su dettagli chiave del loro patto, in particolare su quando entreranno in vigore le imposte più basse sulle auto giapponesi. In generale, le importazioni di auto dagli Stati Uniti ora sono soggette a un dazio del 25% in base a un'ordinanza specifica per il settore. Toyota ha ridotto del 14% le sue previsioni di profitto per l'intero anno a causa di queste tariffe. Giappone e Stati Uniti sembrano inoltre divergere sulla questione se i dazi "reciproci" del 15% su altri prodotti giapponesi debbano aggiungersi alle imposte esistenti o, come nell'UE, essere limitati a tale livello.
La tregua
Cina e Stati Uniti, nel frattempo, hanno attualmente una tregua che scadrà il 12 agosto. Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono crollate del 21,7% il mese scorso, secondo i dati ufficiali, mentre quelle verso l'Unione Europea sono aumentate del 9,2% e quelle verso il Sud-est asiatico del 16,6%.
Il Vecchio Continente
L'Ue sta cercando di ottenere un'esenzione dai dazi per il suo settore chiave, il vino. In una recente lettera del settore indirizzata a Trump, la US Wine Trade Alliance e altri hanno sollecitato l'esclusione del settore dai dazi, affermando: "Le vendite di vino rappresentano fino al 60% dei margini lordi dei ristoranti a servizio completo".
I prodotti chiave
Trump ha preso di mira anche il Brasile per il processo al suo alleato di destra, l'ex presidente Jair Bolsonaro, accusato di aver pianificato un colpo di Stato. Ieri i dazi statunitensi su vari prodotti brasiliani sono saliti dal 10% al 50%, ma ampie esenzioni, tra cui quelle per il succo d'arancia e gli aerei civili, sono considerate un attutimento del colpo. Tuttavia, prodotti chiave come il caffè brasiliano, la carne bovina e lo zucchero sono stati colpiti.