Roma: nasce il "badge di cantiere digitale" per rafforzare la sicurezza 

AGI - Garantire la sicurezza nei cantieri edili nell'area della Città metropolitana di Roma attraverso l'attivazione di un "badge di cantiere digitale". È questo il cuore del protocollo d'intesa sottoscritto oggi in Campidoglio da Prefettura, Roma città metropolitana, Comune di Roma, Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Roma e Provincia, Edilcassa del Lazio, le organizzazioni sindacali Fillea Cgil Roma e Lazio - Filca Cisl Roma e Feneal Uil Roma, e le organizzazioni datoriali Ance - Acer Roma, Cna Roma Unione Costruzioni e Aniem Confapi Lazio.

Il "patto" firmato oggi, mira a estendere gli effetti del Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella città di Roma per il Giubileo 2025 sottoscritto nel 2023. Il fine è quello di assicurare in tutti i contratti e i rapporti negoziali il rispetto dei criteri di interesse pubblico, legalità, trasparenza e rispetto delle normative sulla sicurezza nella realizzazione di tutti i cantieri, in un settore come quello edile spesso connotato da incidenti e capolarato.

Centrale nell'impegno assunto oggi è la creazione di una "Piattaforma web" finalizzata a garantire modalità uniformi di applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri allo scopo di: contrastare fenomeni di illegalità e/o di elusione normativa di qualsiasi forma che potrebbero inserirsi in tutte le fasi dell’appalto di opere, servizi e forniture; contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nei cantieri, prevenire fenomeni infortunistici, sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata. A tal fine, sarà fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, e in somministrazione, che lavoreranno a qualsiasi titolo nei cantieri dell’Area metropolitana di Roma Capitale indipendentemente dal CCNL applicato (fermo restando la necessaria applicazione del ccnl edile per i lavori edili sottoscritti dalle parti sopra richiamate), un “Badge di cantiere digitale” per la rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro, ovvero una tessera di riconoscimento in formato digitale.

A chi si applica

I dati raccolti saranno indirizzati su una “Piattaforma web” integrabile, completa e perfettamente fruibile, messa a disposizione unitariamente dalla Cassa edile di Roma e Provincia e dall’Edilcassa del Lazio. Si parte con un periodo sperimentale di sei mesi che partirà nel momento in cui sarà operativo il sistema informatico e solo per i cantieri pubblici di valore superiore al 1,5 milione di euro. Al termine della sperimentazione il protocollo si allargherà ai cantieri di importo superiore a 500mila euro. Avranno accesso alla Piattaforma Web le stazioni Appaltanti e l’Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge. Incaricato di vigilare sul rispetto del protocollo da parte dei firmatari è Roma Capitale, che verificherà che "ogni stazione appaltante firmataria del presente Protocollo ne richiami espressamente i contenuti negli atti di gara e nei contratti e che tali disposizioni siano replicate da parte degli affidatari nell'ambito di tutti i contratti stipulati per l’esecuzione dei lavori".

Piccoli (Fillea Cgil), il badge è uno strumento indispensabile contro sfruttamento

"Il Badge è uno strumento indispensabile, fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali e rivendicato come strumento politico per contrastare l'elusione delle norme contrattuali, per controllare i flussi della manodopera, in un settore dove il 50% dei lavoratori sono migranti, e la giusta applicazione contrattuale contrastando il dumping. Siamo convinti che l’utilizzo della tecnologia, dell’AI, mettendo al centro le casse edili, incrociando i dati, possa combattere sfruttamento, caporalato e insicurezza". Lo ha detto all'AGI a margine della firma del protocollo, il Segretario della Fillea - Cgil Roma e Lazio, Diego Piccoli, rispondendo ad alcune domande su questo nuovo strumento.

In che modo il badge può migliorare la sicurezza nei cantieri edili?

"Attraverso il controllo degli accessi, prima di tutto. E poi orari di lavoro, giusta applicazione del Ccnl con il controllo degli obblighi su formazione e sicurezza, la tracciabilita’ dei lavoratori a cui vengono applicati contratti diversi da quello edile. Qui il punto sostanziale è rendere tutto più chiaro e visibile, anche ai datori di lavoro che oggi avranno uno strumento in più per tutelare le loro aziende. Sia chiaro, è una vittoria dei lavoratori, e di tutto il comparto. Il sistema bilaterale diventa più efficace e permette alle organizzazioni sindacali di intervenire sulle possibili elusioni. La vita dei lavoratori si salvaguarda facendo rispettare norme e contratti".