"Un chiodo piantato su un cavo". Salvini spiega il 'caos' treni di oggi

Treni in tilt in tutta Italia, 60 cancellati e ritardi fino a 160 minuti (VIDEO)

Italia divisa in due. I disagi causati da una disconnessione degli impianti delle stazioni Termini e Tiburtina di Roma. Pendolari bloccati nelle carrozze. Salvini: "Al lavoro per ripristinare il servizio". Traffico in graduale ripresa