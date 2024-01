Rc auto alle stelle. A Napoli e Prato le polizze più care

AGI - I rincari dell'Rc auto registrati a novembre 2023 si traducono in una maggiore spesa da +31 euro a polizza rispetto alle tariffe medie del 2022, e confermano purtroppo in pieno le nostre previsioni circa l'andamento delle tariffe assicurative. Lo afferma Assoutenti commentando i dati forniti oggi dall'Ivass.

"In tempi non sospetti anno avevamo previsto come le tariffe Rc auto avrebbero subito sostanziosi aumenti nel corso del 2023, e i dati dell'Ivass ci danno purtroppo ragione - spiega il presidente onorario Furio Truzzi - Incrementi del tutto ingiustificati che non rispondono né a un aumento dei costi in capo alle imprese assicuratrici, né a un aumento dell'incidentalità, ma sono dovuti unicamente alle troppe anomalie del comparto assicurativo, dove le compagnie dettano legge imponendo clausole illecite ai propri clienti che fanno salire i prezzi".

Sul fronte territoriale, sono Napoli e Prato la province che registrano il costo più alto della polizza Rc auto, con una media di oltre 559 euro, seguite da Caserta (501 euro) e Pistoia (487 euro), analizza Assoutenti.

Sul fronte opposto, Enna vanta le tariffe più basse d'Italia, con una media di 275 euro a polizza, seguita da Oristano (292 euro) e Potenza (297 euro). A Imperia si registrano invece gli incrementi annui più elevati (+12%), dopo Lodi, Terni e Vercelli (+10%), mentre ad Ascoli Piceno, Rieti e Latina le tariffe aumentano "solo" del +4,8% su base annua.

"A fronte di tali numeri, l'Ivass si limita a fare da 'notaio', quando invece dovrebbe intervenire per bloccare pratiche scorrette e tutelare gli assicurati - prosegue Truzzi - L'ennesima dimostrazione di come il settore assicurativo necessiti di una radicale riforma che introduca maggiore concorrenza e maggiori tutele per gli assicurati".