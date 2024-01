Pensioni minime, nel 2024 un nuovo aumento

AGI - Dal 2024 il trattamento minimo di pensione sale a 614,77 euro per tutti i pensionati. Lo spiega l'Inps in una circolare illustrando il rinnovo delle pensioni per il 2024.

Tale importo è fissato dalla rivalutazione eccezionale delle pensioni fino al minimo Inps (salito a 598,61 euro) prevista dalla legge di bilancio 2023. Pertanto, precisa l'Inps, contestualmente alle operazioni di rivalutazione degli assegni è stato riconosciuto un ulteriore incremento del 2,7%.

Nella circolare l'Inps indica anche gli importi aggiornati dalla rivalutazione provvisoria 2024, al tasso Istat del 5,4%: 100% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, 85% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo, 53% tra cinque e sei volte il minimo, 47% tra sei e otto volte il minimo, 37% tra otto e 10 volte il minimo, e 22% oltre 10 volte la soglia minima.