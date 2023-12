Bonus trasporti 2024 di cosa si tratta e come richiederlo

AGI - Il Bonus trasporti è stato prorogato anche per il 2024, e consiste in un contributo di 60 euro per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario

Il bonus è nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale oppure mensile o relativo a più mensilità per:

servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

servizi di trasporto ferroviario nazionale (esclusi prima classe e servizi executive).

Lo sconto di massimo 60 euro potrà essere applicato sia ad un abbonamento mensile che ad un abbonamento annuale e deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione.

Per richiederlo è necessario: avere un reddito annuo non superiore a 20.000 euro e attivare un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale.

La richiesta può essere effettuata sulla piattaforma web dedicata.

Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE.

