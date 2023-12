Stellantis potenzia il team vendita con l'Intelligenza Artificiale

AGI - Prosegue l'iniziativa di Stellantis Italia con protagonisti i consulenti di vendita online, i cosiddetti E-sellers. Nei primi 11 mesi del 2023, sono state 430.000 le persone che hanno contattato i consulenti di vendita online, con una media di 1.500 contatti al giorno.

Di queste, circa 205.000 si sono confermate in "finestra d'acquisto" entro i 2 mesi, di cui quasi il 50% ha deciso di iniziare online il processo di acquisto e di completarlo in concessionaria in un secondo momento. Questi dati confermano come la sinergia tra i canali digitali e quello fisico sia diventata una richiesta stringente per i clienti, sempre più alla ricerca di una customer experience più veloce, fluida e appagante. A questo contribuisce il fatto che una sempre maggiore fetta di clientela è poco propensa a cedere i propri dati personali nelle prime fasi del processo di acquisto e preferisce utilizzare canali più diretti e non vincolanti.

Per questo motivo, è fondamentale che gli E-sellers siano in grado di supportare i consumatori in maniera tempestiva e completa e l'integrazione dell'intelligenza artificiale lavora proprio in questa direzione: garantisce che le richieste vengano affrontate prontamente, fornendo risposte in tempo reale e permettendo di ottimizzare le interazioni con i potenziali clienti. Nello specifico, l'AI assiste i consulenti di vendita on line di Stellantis Italia durante le conversazioni telefoniche con i potenziali clienti, supportando nel fornire le risposte alle domande, ricordando le promozioni in corso sui diversi brand, o ancora suggerendo le soluzioni più adeguate alle esigenze del cliente. Inoltre, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, potendo gestire un grande volume di richieste contemporaneamente, consentono agli agenti di vendita di concentrarsi su attività che richiedono intuizione e competenza umane.

Questa sinergia tra intelligenza artificiale e E-Seller massimizza l'efficienza e la produttività, creando un processo fluido per il cliente.

Ovviamente, l'innovazione non si sostituisce all'E-seller ma funge da copilota, per garantire la comprensione dei bisogni e la sintonia con il cliente, senza rinunciare all'expertise del consulente ma amplificandone i risultati.

"L'introduzione dell'AI, al fianco dei nostri consulenti on line, è una pietra miliare e parte integrante di una strategia che mira ad offrire una customer experience di altissimo livello. La nostra decisione di integrare l'intelligenza artificiale è basata sul riconoscimento delle alte aspettative dei consumatori e sulla volontà di soddisfarle al meglio. Nel panorama dinamico dell'industria automobilistica, dove velocità e personalizzazione sono fondamentali, l'intelligenza artificiale diventa un prezioso alleato per il nostro team. Ci consente non solo di rispondere tempestivamente alle domande dei clienti, ma anche di personalizzare la nostra comunicazione in base alle preferenze individuali, creando un'esperienza più coinvolgente e su misura", ha detto Daniele De Leonardis, CMO Manager di Stellantis Italia. I consumatori che sono interessati all'acquisto di una vettura di uno dei marchi del Gruppo potranno in qualsiasi momento beneficiare del supporto della rete dei concessionari e della consulenza degli E-sellers coadiuvati dall'IA.