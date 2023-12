AGI - "Penso che abbiamo un piano che è, dopo la revisione, adatto per l'attuazione nei prossimi anni. Questo è molto importante non solo per l'Italia ma anche per la Commissione". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione Affari economici e monetari al Parlamento europeo.

"La revisione del piano è stata sostanziale: abbiamo avuto 145 misure nuove o modificate. E in questa revisione, parte del numero di traguardi e obiettivi nell'ultima tranche e dell'esborso aumentano ed è per questo che anche l'importo dell'erogazione è in aumento nell'ultimo periodo, l'altro motivo è collegato al nostro regolamento", ha spiegato.

"Quindi, le circostanze straordinarie, l'elevata inflazione, sono queste le ragioni che hanno portato le autorità italiane a proporre diverse modifiche. E la commissione le ha discusse una per una, 145 richieste sono state accolte, altre non sono state accolte. In fin dei conti, ad esempio, solo per fare riferimento ai piani urbanistici abbiamo accettato la ridefinizione dei piccoli interventi per le piccole città e abbiamo discusso molto su progetti di rigenerazione urbana e su piani urbanistici integrati", ha evidenziato Gentiloni spiegando "in questo caso, questi piani sono leggermente ridotti nell'importo ma sono comunque molto importanti in termini di risorse. Ad esempio il progetto di rigenerazione urbana nel piano modificato, 2 miliardi di euro e non più 3,3 miliardi, ma su questo c'è stata una trattativa importante".