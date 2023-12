Gentiloni, entro fine anno centrato il 50% degli obiettivi del Recovery

AGI - "Il 50% delle oltre 6 mila tra target e milestone del Recovery deve essere raggiunto entro la fine dell'anno. Per quella data, prevediamo che l'82% di tali tappe e obiettivi saranno valutati dalla Commissione come raggiunti o segnalati dagli Stati membri come completati o in corso. Questo è un segnale forte del fatto che gli Stati membri stiano rispettando i loro impegni. Ora che quasi tutti i piani modificati sono stati adottati, abbiamo invitato gli Stati membri ad accelerare le richieste di pagamento". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alle commissioni congiunte per gli Affari economici e monetari e Bilancio del Parlamento europeo.