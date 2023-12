Iata stima per il 2024 un record di passeggeri

AGI - Le compagnie aeree prevedono di trasportare un numero record di 4,7 miliardi di passeggeri nel 2024, quando il settore si sarà lasciato alle spalle la pandemia di Covid-19. Lo rileva l'associazione internazionale del trasporto aereo Iata.

La Iata ha anche alzato le sue prospettive di profitto, prevedendo che le compagnie aeree registreranno 23,3 miliardi di dollari di utili netti nel 2023, più del doppio rispetto ai 9,8 miliardi di dollari previsti a giugno.

"Si prevede che nel 2024 viaggeranno circa 4,7 miliardi di persone, un massimo storico che supera il livello pre-pandemico di 4,5 miliardi registrato nel 2019", ha dichiarato l'associazione nella sua tradizionale analisi delle tendenze del settore in vista della fine dell'anno. La Iata ha sottolineato i dati del sondaggio che mostrano come quasi la metà delle abitudini di viaggio delle persone sia tornata alle norme pre-pandemia. Un terzo ha dichiarato di viaggiare di più e solo il 18% ha detto di viaggiare di meno. L'associazione ha anche aumentato drasticamente le previsioni di profitto per il settore.

"Il miglioramento è stato interamente guidato dal settore passeggeri, che ha visto i ricavi aumentare di 96 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione, raggiungendo i 642 miliardi di dollari", ha dichiarato la Iata.

I ricavi del settore cargo dovrebbero attestarsi a 134,7 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 142,3 miliardi di dollari previsti a giugno.