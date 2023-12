Dal 2030 in Norvegia si circolerà solo con camion a zero emissioni

AGI - La Norvegia vuole porre fine in gran parte all'era dei motori a combustione per i camion. Dal 2030, tutti i nuovi camion dovranno essere veicoli a zero emissioni o funzionare a biogas. Questo è quanto è stato approvato dal parlamento norvegese. L'obiettivo precedente nel Piano nazionale dei trasporti era che la metà dei nuovi camion fosse a emissioni zero entro il 2030. Tuttavia, l'Agenzia norvegese per la protezione ambientale aveva emesso una raccomandazione secondo cui questo obiettivo era obsoleto e che le ambizioni avrebbero dovuto essere aumentate. Il Parlamento ha seguito la raccomandazione e chiede al governo di presentare un pacchetto di misure su come raggiungere il nuovo obiettivo.

Nell'ambito delle trattative sul bilancio, i parlamentari hanno già deciso di aumentare di 285 milioni di corone (circa 24,4 milioni di euro) il budget dell'agenzia norvegese per lo sviluppo commerciale Enova per i camion a emissioni zero. Il prossimo traguardo è ora aumentare la percentuale di nuovi autocarri pesanti elettrici dal 10 al 20 per cento entro il 2024. "Bisogna garantire che i programmi di finanziamento offrano una buona prevedibilità per le aziende", sottolinea il parlamento norvegese.