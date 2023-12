I media spagnoli pronti a fare causa a Meta

AGI - Un gruppo che rappresenta oltre 80 media spagnoli ha intentato lunedì una causa da 550 milioni di euro (600 milioni di dollari) contro Meta, proprietario di Instagram, per presunta violazione delle norme dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali.

Meta, che possiede anche Facebook e WhatsApp, estrae informazioni personali dai suoi utenti e le vende agli inserzionisti, ma ha lottato a lungo per fornire una giustificazione per la pratica che soddisfi le leggi UE sulla privacy dei dati.

L'associazione spagnola degli editori di giornali AMI ha affermato che l'uso "sistematico" da parte di Meta dei dati personali degli utenti delle sue piattaforme tra maggio 2028 e luglio 2023 ha violato le norme dell'UE che richiedono alle aziende di ottenere il consenso degli utenti per utilizzare i loro dati personali per la pubblicità. Questa pratica ha creato una concorrenza sleale nel mercato pubblicitario poiché il colosso tecnologico statunitense è stato in grado di offrire annunci personalizzati che costituiscono concorrenza sleale utilizzando dati "ottenuti illegittimamente", ha affermato l'associazione in una nota in cui spiega la causa intentata in un tribunale commerciale.

L'associazione raggruppa le principali società mediatiche spagnole come Prisa, l'editore del quotidiano più venduto El Pais e Vocento, proprietario del quotidiano conservatore ABC.

Meta ha "costruito la sua posizione dominante nel mercato pubblicitario ignorando le norme" sulla protezione dei dati personali, causando così "un danno evidente ai media spagnoli al punto da metterne a rischio la sostenibilità", ha affermato nel comunicato il presidente dell'AMI Jose Joly.

La società il mese scorso ha iniziato a offrire un servizio di abbonamento a pagamento senza pubblicità in Europa per Instagram e Facebook che, a suo dire, è conforme alle norme dell'UE secondo cui gli utenti devono poter scegliere se i loro dati possono essere raccolti e utilizzati per pubblicità mirate. Gli utenti possono comunque optare per un servizio gratuito supportato da pubblicità.

Un gruppo austriaco per i diritti digitali ha presentato un reclamo contro il nuovo servizio a un regolatore austriaco, affermando che equivaleva a pagare una tassa per garantire la privacy.