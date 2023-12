Telefonica taglierà 5.100 posti di lavoro in Spagna entro il 2026

AGI - Il gigante spagnolo delle telecomunicazioni Telefonica taglierà quasi 5.100 posti di lavoro entro il 2026 - circa un terzo dei suoi posti in Spagna. Lo riferiscono fonti sindacali. I tagli al personale, annunciati durante un incontro tra direzione e sindacati, riguarderanno tutti i settori dell'attività dell'azienda carica di debiti in Spagna, ha detto una fonte all'AFP.

La più grande azienda di telecomunicazioni spagnola impiega circa 16.500 persone nel suo paese d'origine, mentre la sua forza lavoro globale è di oltre 100.000. È presente in 12 nazioni tra cui Brasile, Gran Bretagna e Germania. Contattata dall'AFP, Telefonica ha confermato l'"adeguamento" del lavoro ma ha rifiutato di dire quanti posti di lavoro intende tagliare.

Un certo numero di aziende europee di telecomunicazioni, tra cui BT e Vodafone, hanno annunciato quest’anno tagli di posti di lavoro mentre sono alle prese con una forte concorrenza in un mercato sempre più a basso costo. Come la maggior parte dei suoi concorrenti europei, Telefonica è alle prese con pesanti livelli di debito che hanno sollevato preoccupazioni tra gli investitori sulla sua solvibilità a causa dell’aumento dei tassi di interesse.

Per ridurre il proprio debito, negli ultimi anni la società ha venduto asset, compreso il suo portafoglio di torri in Europa e America Latina, allo specialista statunitense di infrastrutture American Tower per 7,7 miliardi di euro (8,4 miliardi di dollari) nel 2021. Le preoccupazioni per i debiti di Telefonica hanno contribuito a far scendere il prezzo delle sue azioni da quasi 23 euro nel 2007 a poco più di quattro euro. Lo scorso anno la società ha registrato un utile netto di due miliardi di euro.