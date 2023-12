AGI - Quattro anni dopo averne mostrato il progetto al mondo, Elon Musk ha presentato Cybertruck, il nuovo pick-up elettrico di Tesla. Il veicolo, secondo l'imprenditore, è "leggero" ma potente, più veloce di una Porsche e a prova di proiettili. Musk ha fatto una diretta direttamente dalle officine di Tesla ad Austin, in Texas, portando diversi clienti a bordo.

"Penso che sia il nostro prodotto migliore. Sarà qualcosa di unico sulle strade. Finalmente il futuro assomiglierà al futuro"

Durante la presentazione sono stati mostrati anche dei video in cui Cybertruck si mostra in tutta la sua potenza di traino, parecchio superiore a quella di altri camion elettrici e diesel presenti sul mercato. Altri filmati hanno raccontato come il mezzo vada più veloce di una Porsche 911 o come il suo "esoscheletro" resista ai colpi di una mitragliatrice calibro 45 e di armi calibro 9 mm, senza che i proiettili perforino la carrozzeria.

Quanto costerà

Il prezzo di acquisto del modello base, secondo il sito web di Tesla, è di 60.990 dollari, e sarà disponibile nel 2025. Il modello più avanzato, il "Cyberbeast", costerà 99.990 dollari, vista la maggiore potenza e capacità di traino. Quest'ultima può raggiungere i 210 km/h, con un'autonomia di 515 chilometri e una capacità di traino di 5 tonnellate. C'è anche un modello intermedio che costa 79.990 dollari.

Beats a Porsche 911 while towing a 911

pic.twitter.com/4YdS1tKQse — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Gli analisti hanno definito il Cybertruck un progetto ad alto rischio rispetto ad altri veicoli Tesla ma per Musk "è un veicolo incredibilmente utile. È un capolavoro grandioso, come me". Ha rivelato, infine, di avere più di un milione di ordini e prevede di raggiungere una produzione di 250.000 unità entro il 2025.