A Londra, Uber apre le porte ai tradizionali taxi neri

AGI - Uber aprirà la sua piattaforma ai taxi neri di Londra il prossimo anno. Lo ha annunciato la società di ride-hailing. I conducenti dei taxi neri di Londra - che devono superare un test chiamato "The Knowledge" che richiede loro di memorizzare migliaia di percorsi all'interno della città - sono da tempo ai ferri corti con Uber, sostenendo che mette a rischio i loro mezzi di sostentamento.

Il nuovo servizio offerto da Uber, che sarà lanciato all'inizio del 2024, consentirà ai conducenti dei taxi neri di registrarsi all'app per effettuare viaggi prenotati. Il colosso statunitense offre loro un accordo senza commissioni per i primi sei mesi. Ma un gruppo che rappresenta la maggioranza dei conducenti di taxi neri ha respinto l'offerta, affermando che non vi era alcuna richiesta da parte dei membri.

"Non abbiamo alcun interesse a macchiare il nome dell'iconica e famosa attività dei taxi neri di Londra allineandola con Uber, il suo basso livello di sicurezza e tutto cio' che ne consegue", ha affermato Steve McNamara, segretario generale della Licensed Taxi Drivers Association.