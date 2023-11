Dott migliora il parcheggio con l'AI

AGI - L'operatore europeo di micromobilità Dott ha annunciato che sta migliorando ulteriormente le modalità di parcheggio dei suoi monopattini elettrici e delle sue biciclette elettriche in condivisione utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI). La tecnologia AI, fornita da Captur, esaminerà istantaneamente le immagini dei parcheggi inviate dagli utenti di Dott alla fine del viaggio. Quando verrà rilevato un parcheggio errato, gli utenti verranno avvisati con indicazioni immediate su come parcheggiare in modo responsabile. La nuova misura mira a far rispettare le regole locali sui parcheggi e a mantenere i marciapiedi e le strade liberi, migliorando l'integrazione dei monopattini e delle e-bike condivisi di Dott nelle città.