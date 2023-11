Google apre a Malaga un hub internazionale sulla cybersicurezza

AGI - Google ha aperto il suo terzo Google Safety Engineering Center a Malaga, in Spagna. Il centro sarà un hub internazionale per la cybersicurezza.

Nel nuovo "Gsec" i team di Google lavoreranno direttamente con i politici europei, gli esperti informatici, le istituzioni accademiche e le imprese per combattere le minacce e fornire sviluppo e formazione sulle competenze digitali. Ciò includerà la condivisione di informazioni sulle minacce, l'organizzazione di seminari e la creazione di report trimestrali per analizzare le nuove minacce alla sicurezza e le possibili risposte. Gli ingegneri di Google collaboreranno anche con altri in tutto il mondo per fare ciò che sanno fare meglio: creare strumenti e ricerche innovativi per combattere le minacce informatiche.

© Christian Franco

La sede Google di Malaga

Google ha già formato 12 milioni di persone in tutta Europa sulle competenze digitali e, con l'obiettivo di aumentare il numero di professionisti di sicurezza informatica, oggi mette a disposizione 10 milioni di dollari attraverso Google.org per promuovere lo sviluppo e la formazione sulle competenze in cybersicurezza nelle università europee, e per supportare le organizzazioni che operano nei diversi Paesi.

Nel centro lavoreranno fino a 100 ingegneri e personale di Google proveniente da diversi team, tra cui VirusTotal, un'ex startup nata a Malaga e acquisita da Google nel 2012, ora diventata la principale piattaforma di condivisione in crowdsourcing di minacce informatiche del pianeta. Il Gsec ha sede in un ex edificio amministrativo militare di 2500 m2 - recentemente rinnovato - nel porto della città di Malaga, a due passi da Playa la Malagueta.