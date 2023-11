Landini sullo sciopero, non ci intimoriscono e non ci fermeranno

AGI - "Il tentativo è di nascondere e di non far parlare il Paese del perchèstiamo scioperando. C'è malessere, le cose stanno venendo fuori. Credo che piazze saranno piene nei prossimi giorni, non siamo che all'inizio, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Non ci intimoriscono nè con le precettazioni nè con altre iniziative con cui vogliono fermarci". Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini, a margine della presentazione della "Carovana dei diritti" con la Flc Cgil dopo il duro scontro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che ha precettato i sindacati per lo sciopero del 17 novembre.