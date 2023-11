Chianciano ospita l'European Medical Tourism

AGI - Chianciano Terme ospita dal 16 al 17 novembre l'edizione 2023 di EMT, lo European Medical Tourism event organizzato da BookingsMed con il contributo del Comune, con il patrocinio di Federterme, Enit, dell'Associazione Italiana Agenti di Viaggio e della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane. L'evento è organizzato con la collaborazione tecnica di Terme di Chianciano e Toscana promozione turistica.

EMT è un incontro di domanda e offerta del turismo medicale e termale sanitario, la cui chiara vocazione appartiene a Chianciano Terme da almeno un secolo. E proprio a Chianciano Terme si sono dati appuntamento 150 buyers provenienti da Stati Uniti, Asia, Africa Europa, in particolar modo dall'Europa del Nord e dell'Est.

“La città di Chianciano Terme è più che orgogliosa di ospitare un evento così importante”, afferma Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme. “La nostra città è un tempio della salute: migliaia di anni fa vi erano gli antichi Etruschi, e poi gli antichi Romani, che trascorrevano gran parte del loro tempo vicino a queste sorgenti curative di acque calde. Il nostro obiettivo è riportare un modello integrato di benessere sui tavoli internazionali e ufficiali: è giunto il momento di smettere di pensare alle terapie come unica soluzione, ma di lavorare sempre di più sulla prevenzione, su stili di vita sani e scelte sane, sia naturali che basate sull’evidenza medica, come siamo soliti fare a Chianciano Terme, nel bel mezzo della Toscana”.

Le molteplici indicazioni terapeutiche dell'acqua termale di Chianciano, in particolare per i problemi epatici e gastrointestinali, i nuovi percorsi dedicati alla fibromialgia e il supporto ai percorsi anti-obesità e anti-depressione, grazie agli studi sulla produzione di serotonina grazie alla balneoterapia in acqua termale, rendono Chianciano e le sue Terme il luogo ideale per ospitare questo evento, da sfruttare al massimo per la promozione della nuova proposta integrata "Terme di Chianciano Institute for Health".

Molti i Paesi esteri rappresentati, in qualità di buyers e di espositori: dalla chirurgia estetica a quella oncologica, dalla riabilitazione termale agli stili di vita, l'EMT 2023 coinvolge un notevole numero di settori sanitari, compreso il circuito nazionale delle parafarmacie, sempre più attivo nell’assumere un ruolo chiave nello smistamento delle richieste di cure mirate, come le terapie termali.

Federterme utilizzerà questo palcoscenico per una presentazione internazionale del suo progetto ITALCARES, un nuovo portale b2b per l'incontro tra domanda e offerta turistica medicale sanitaria italiana, finanziato dal Ministero del Turismo.

La società organizzatrice, BookingsMed, è presente da oltre vent'anni nel turismo termale sanitario prima e medicale internazionale poi. Tutti i dettagli del programma sono disponibili al sito ufficiale dell'evento: https://www.wfsevents.com/emt-2023-european-medical-tourism