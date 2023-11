Dal 2024 Lufthansa consentirà WhatsApp gratis illimitato in volo

(AGI) - Roma, 8 nov. - Da metà gennaio 2024 Lufthansa consentirà l'uso del WiFi per i servizi di chat come WhatsApp su molti voli a corto e medio raggio in Europa, come ha spiegato la compagnia. Finora il servizio era possibile solo per un massimo di 30 minuti per ogni tratta. Lo riporta Der Spiegel.

I viaggiatori dovrebbero poi poter ricevere e scrivere sul proprio smartphone o tablet un numero illimitato di messaggi, comprese le foto, a bordo dell'aereo. Lufthansa specifica che circa due terzi degli aerei su queste distanze sono attualmente dotati di WiFi.





