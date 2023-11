AGI - Montemurlo è stata colpita da un'ondata di maltempo senza precedenti. Alle 3 di questa notte erano caduti 180 mm di pioggia rilevati, alle ore 6 sono diventati 200 mm dal pluviometro di Javello. Lo riferisce il Comune di Montemurlo, circa 20mila abitanti in provincia di Prato, tra i centri più colpiti dal maltempo che da ieri sera interessa la Toscana. Nella cittadina sono morte due persone. Il sindaco Simone Calamai ieri pomeriggio ha attivato il Coc centro comunale di protezione civile e per tutta la notte ha seguito le operazioni di soccorso.

Sono attive 10 squadre di volontariato di Protezione Civile e la squadra comunale, composta dai tecnici e dagli agenti della polizia municipale di Montemurlo. "In questi tragici momenti il primo pensiero va alle vittime di questa tragedia - dice il sindaco Calamai- si tratta di un uomo di 85 anni, residente in via Riva 21 a Bagnolo, con problemi di deambulazione trovato nel salotto riverso senza nell'acqua che aveva invaso l'appartamento. L'altro decesso è quello di una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore. Un decesso che non pare in questo momento direttamente collegato al maltempo".

Il primo cittadino di Montemurlo sottolinea: "La priorità in queste ore è il salvataggio delle vite umane, delle persone rimaste imprigionate nelle auto o bloccate in casa, soprattutto gli anziani non autosufficienti e i malati". Sono stati allestiti due centri di accoglienza alla Misericordia di Montemurlo e di Oste dove hanno trovato ricovero le persone rimaste bloccate in zona. Alla Misericordia di Oste è stato allestito un posto medico con la presenza di un infermiere inviato dal 118 per l' assistenza alle persone.

Su quasi tutto il territorio, fa sapere il Comune, da ieri sera verso le 19 è saltata l'energia elettrica a causa di un guasto sulla cabina di distribuzione principale. Il sindaco Calamai ha emanato un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di parchi e giardini, di tutti gli impianti sportivi e dei mercati rionali.

Il primo cittadino ricorda che anche per la giornata di oggi 3 novembre è necessario ridurre gli spostamenti non strettamente necessari e di prestare la massima attenzione per la possibile presenza sul manto stradale di avvallamenti, allagamenti e altre criticità. La situazione più preoccupante si registra a Bagnolo, in via Riva e in via Labriola, dove è esondato il torrente Bagnolo e ha travolto numerose auto trascinandole per diversi metri. I danni sono moltissimi.

Difficile anche la situazione a Oste dove l'acqua ha raggiunto da 70 - 80 cm sulla sede stradale a un metro di altezza. Le persone sono state soccorso con l'ausilio dei gommoni - reparto soccorso fluviale dei vigili del fuoco. Tra le strade più colpite via Curiel, Lancillotto, Toti, Garigliano, Adda e la zona industriale di Oste e Santorezzo, via Siena, via della Robbia. Esondati anche i torrenti Ficarello, Meldancione a Oste e sulla via Montalese al Mulino, lo Stregale a Morecci e il Funandola.