Guida alla giornata in Borsa

AGI - I mercati si rafforzano e riprendono vigore, dopo la decisione della Fed di mantenere fermi i tassi di interesse e di lasciare aperta la porta a un futuro rialzo del costo del denaro, anche se l'impressione degli investitori è che la banca centrale Usa potrebbe arrestare le strette per quest'anno.

"Dato il recente aumento dei rendimenti, è meno probabile che la Fed aumenti i tassi a dicembre, con la possibilità di rialzarli in seguito per continuare a ridurre l'inflazione", ha commentato Damanick Dantes, strategist di Global X. Tuttavia, il presidente della Fed Jerome Powell nella conferenza stampa post-decisione non ha escluso un rialzo il mese prossimo, affermando che l'idea che sarebbe difficile aumentare i tassi dopo una pausa di due riunioni è sbagliata.

Sulla scia di queste mosse oggi il dollaro frena, arretrano anche i tassi dei Treasury, le Borse asiatiche salgono e avanzano anche i future a Wall Steet e in Europa, mentre subito dopo gli annunci della Federal Reserve i tre indici di New York hanno preso il volo, chiudendo in rally questa prima sessione di novembre, dopo un ottobre 'nero', trainate dal Nasdaq a +1,64% e con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,67% e l'S&P 500 che è avanzato dell'1,05%. "Data la solidità dei dati su crescita e inflazione, Powell avrebbe potuto essere molto piu' aggressivo - ha commentato Gargi Chaudhuri di BlackRock - Ma non lo ha fatto, è stato molto equilibrato". Powell, ha detto Michael James, amministratore delegato di Wedbush Securities "non è stato cosi' deciso riguardo ai tassi piu' alti per un periodo piu' lungo" come lo era stato a metà ottobre. In altre parole la Fed ha riconoscito che al momento l'economia americana è "forte", specie i consumi e la forza lavoro, ma ha anche ammesso che il recente aumento dei tassi di interesse a lungo termine aiuterà gli sforzi della banca centrale per frenare la domanda. Di conseguenza il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, che si muove in sintonia con le aspettative sui tassi di interesse, è sceso sotto al 5%, fino al 4,92%, il livello piu' basso da quasi tre settimane e il rendimento a 10 anni è arretrato al 4,7%. Cio' ha contribuito a consolidare le scommesse tra i trader che la banca centrale abbia finito di alzare i tassi e che li manterrà invariati forse fino a metà del prossimo anno. Tuttavia va anche detto che l'arretramento dei rendimenti dei Treasury ieri è arrivato dopo che il Tesoro ha annunciato un piano per aumentare le dimensioni della maggior parte delle aste dei titoli di Stato e per gestire cosi' il crescente carico di debito pubblico e l'elevato livello dei tassi, che incrementa i costi di finanziamento. In questa fase, i mercati si augurano che il mercato del lavoro s'indebolisca, in modo da spingere la Fed a non rialzare i tassi. E venerdi', dal mercato lavoro Usa, potrebbe arrivare un altro importante segnale in questo senso.

Sul fronte energetico, i prezzi del petrolio, dopo essere crollati a ottobre, iniziano novembre in altalena. A New York ieri hanno chiuso in calo dell'1% e oggi in Asia rimbalzano, con i future sul Brent sopra 85 dollari e quelli sul Wti oltre quota 81 dollari. Il forte calo del greggio a ottobre è in gran parte legato alla mancata escalation, almeno finora, della guerra tra Israele e Hamas. A tre settimane dall'inizio del conflitto ieri ha riaperto per la prima volta il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto per consentire l'evacuazione di feriti gravi e di citatdini con passaporto straniero, mentre il presidente Usa, Joe Biden ha chiesto una "pausa" nei combattimenti tra Israele e Hamas per aiutare a liberare I feriti e gli ostaggi detenuti a Gaza. "Penso che abbiamo bisogno di una pausa", ha detto Biden a un evento, precisando che la sua richiesta non punta a un cessate il fuoco totale, ma alla possibilità di introdurre una temporanea sospensione delle ostilità per aiutare gli sforzi umanitari e a liberare gli ostaggi nella mani di Hamas.



- LA FED MANTIENE FERMI I TASSI MA LASCIA LA PORTA APERTA A FUTURI RIALZI

La Federal Reserve per la seconda volta consecutiva ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse e di lasciare la porta aperta a un nuovo rialzo del costo del denaro, anche se l'impressione degli investitori è che la banca centrale potrebbe rimanere ferma per il resto dell'anno. Il Fed fund resta dunque tra il 5,25% e il 5,5%, ai massimi da 22 anni. La decisione è stata presa ieri dal Fomc all'unanimità e nelle sue dichiarazioni finali la Fed ha aggiornato la sua valutazione sullo stato dell'economia a stelle e strisce, sostenendo che l'attività si è espansa a un "ritmo forte", rispetto al ritmo "solido" usato a settembre. Il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell, nel corso della sua conferenza stampa, ha fatto capire che è possibile alzare di nuovo i tassi dopo una pausa."L'idea che sarebbe difficile aumentare di nuovo i tassi dopo l'interruzione non è corretta", ha osservato Powell. "Siamo impegnati a raggiungere una posizione di politica monetaria che sia sufficientemente restrittiva da ridurre l'inflazione al 2% nel tempo e non siamo ancora sicuri di aver raggiunto tale posizione", ha precisato Powell, aggiungendo che la banca centrale puo' permettersi di procedere "con attenzione" in futuro, poichè ci sono segnali che i passati aumenti dei tassi stanno avendo un effetto sull'economia. In altre parole gli analisti e i funzionari della Fed ritengono che il recente aumento dei tassi di interesse a lungo termine aiuterà gli sforzi della banca centrale per frenare la domanda. Tuttavia Powell, pur riconoscendo che la politica restrattiva della Fed potrebbe iniziare a farsi sentire, ha anche affermato che è "troppo presto" per determinare se l'aumento dei rendimenti è destinato a durare. "Non sappiamo quanto persistente sarà questa situazione", ha aggiunto, riferendosi al balzo dei rendimenti. Powell ha poi assicurato che il Fomc "non sta pensando in questo momento a un taglio dei tassi" e che non sono state prese decisioni riguardo alle prossime riunioni.