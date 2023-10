Come cambiano i Taxi a Dubai grazie all'Intelligenza artificiale

AGI - La Dubai Taxi Corporation (Dtc) ha annunciato di aver abbracciato il potere dell'intelligenza artificiale per rivoluzionare il monitoraggio e il tracciamento della sua vasta flotta di veicoli e conducenti. Con l'implementazione della tecnologia IA avanzata, Dtc ha compiuto passi significativi per garantire efficienza e sicurezza in tutti i suoi servizi di trasporto, inclusi taxi, limousine, scuolabus, autobus commerciali e motocicli.

"La Dubai Taxi Corporation desidera mostrare gli sforzi del Centro di controllo ed educare il pubblico e gli utenti della strada sul ruolo del DTC nel trarre vantaggio dalle nuove tecnologie e sistemi intelligenti per il monitoraggio e il tracciamento di 7.200 veicoli", ha dichiarato Ammar Al Braiki, direttore delle operazioni della flotta presso la Dubai Taxi Corporation.

E ha spiegato: "Il centro di controllo monitora e tiene traccia delle prestazioni di 14.500 conducenti. Il centro assiste il senior management nel prendere decisioni rapide ed efficienti oltre a offrire un calendario completo di eventi che si svolgono a Dubai, garantendo che la flotta di taxi venga impiegata in base alla domanda e che i veicoli disponibili vengano reindirizzati verso aree ad alta domanda". Il tutto aspettando i "taxi volanti" che potrebbero iniziare il loro servizio nel 2026.

Dubai is hoping to launch a fully operational flying taxi service by 2026.



Il Control Center basato sull'intelligenza artificiale ora garantisce che anche il comportamento dei conducenti sia monitorato meticolosamente. Ciò include il rispetto delle linee guida per il monitoraggio di un'ampia varietà di veicoli, da 400 limousine a 1.000 autobus commerciali e 600 motociclette per le consegne. Il sistema inoltre traccia fedelmente i percorsi effettuati da questi veicoli, garantendo cosi' la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di trasporto.