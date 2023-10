Crolla la produzione di olio d'oliva nel mondo (e i prezzi salgono del 42%)

AGI - Con il crollo della produzione a livello internazionale si impennano a +42% i prezzi dell'olio extravergine di oliva che è il prodotto che ha fatto registrare i maggiori rincari nel carrello della spesa delle famiglie a tavola. È quanto emerge dal report di Coldiretti "Prezzi, l'autunno caldo dell'extravergine", sugli ultimi dati Istat a settembre, diffuso in occasione al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma.

Sull'aumento dei prezzi pesano i risultati della scarsa raccolta all'estero, in particolare nella penisola iberica che e' il primo produttore ed esportatore mondiale. Per garantire la sovranità alimentare del Paese e salvare i portafogli degli italiani, Coldiretti e Unaprol hanno previsto con le risorse del Pnrr accordi di filiera per avere un milione di nuove piante di olivo in più lungo la Penisola, incrementare la produzione e ridurre la dipendenza dall'estero in una situazione in cui - spiega Coldiretti - sono straniere 3 bottiglie su 4 consumate in Italia. Le importazioni italiane di olio d'oliva dall'estero hanno segnato il record del secolo per un valore di oltre 2,2 miliardi di euro nel 2022 con un incremento di quasi il 20% nei primi sei mesi del 2023 secondo l'elaborazione Coldiretti su dati Istat.

Una situazione che - evidenzia Coldiretti - espone l'Italia alle fluttuazioni delle produzioni estere e alle speculazioni dei mercati internazionali.

"In tale ottica i contratti di filiera con i fondi del Pnrr sono fondamentali per lo sviluppo di prodotti 100% italiani per dare opportunità di lavoro, sostenendo ambiente e cultura facendo crescere l'agroalimentare Made in Italy, in un contesto di grande instabilità internazionale" afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "l'olio extravergine d'oliva è una delle componenti fondamentali della Dieta Mediterranea e della cucina italiana candidata a diventare patrimonio dell'Unesco come riconoscimento di un legame fra enogastronomia, storia, società e lavoro che rappresenta ormai un asset determinante per il Paese".