AGI - Claudia Goldin ha vinto il premio Nobel per l'Economia 2023. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze. Il prestigioso premio, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memoria di Alfred Nobel, e' l'ultimo dei premi Nobel di quest'anno e vale 11 milioni di corone svedesi.

Il riconoscimento e' stato assegnato a Goldin "per aver fatto progredire la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile".

Goldin, si legge nelle motivazioni, ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro.