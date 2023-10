La cessione di Mps entra nel vivo

AGI - È stato avviato oggi il processo di selezione per l'individuazione dei consulenti finanziari e legali che assisteranno il ministero dell'Economia e delle Finanze nell'individuazione delle migliori modalità di dismissione della partecipazione di controllo nella Banca Monte dei Paschi di Siena e forniranno tale supporto in tutte le fasi di attuazione dell'operazione. Lo riferisce il Mef in una nota.

In base a quanto stabilito dal Dpcm del 16 ottobre 2020, prosegue il comunicato, la cessione potrà essere effettuata, in una o più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca Mps, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, oppure ancora a una o più operazioni straordinarie, ivi inclusa un'operazione di integrazione.

"Obiettivo del ministero è la piena valorizzazione della partecipazione, da realizzarsi nell'interesse della Banca e di tutti i suoi azionisti, tenuto conto del miglioramento della redditività e dell'accresciuta patrimonializzazione, nonché delle prospettive di ulteriore sviluppo", conclude la nota.