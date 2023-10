Btp valore, la raccolta supera i 17 miliardi

AGI - La seconda emissione del Btp Valore ha chiuso con una raccolta complessiva oltre i 17 miliardi di euro. Oggi, nell'ultimo giorno di collocamento, sono arrivati ordini per 1,56 miliardi di euro, che vanno sommati ai 15,67 miliardi raccolti da quando è partita l'offerta lo scorso 2 ottobre. Nel dettaglio, l'emissione si è conclusa con 17.190,004 milioni di euro raccolti e 641.881 contratti registrati.

II Btp Valore è la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail), non prevede vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio extra finale di fedeltà riservato a chi avrà acquistato il Titolo all'emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza. Si tratta di un risultato, sottolinea il Mef, che "conferma il successo" di questa famiglia di titoli di Stato dedicata ai piccoli risparmiatori (retail) che hanno "partecipato con grande interesse" alla seconda emissione, caratterizzata dalla novità delle cedole trimestrali.

La novità di questa emissione è che, per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). I tassi annuali definitivi del titolo confermano quelli annunciati lo scorso 29 settembre: 4,10% per il 1, 2 e 3 anno; 4,50% per il 4 e 5 anno. Il titolo ha data di godimento 10 ottobre 2023 e scadenza 10 ottobre 2028. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%.

A inizio giugno la prima emissione del Btp Valore era terminata con la cifra record di 18,19 miliardi di euro, il risultato più elevato di sempre in termini sottoscrizioni in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori. Alla fine dei cinque giorni di raccolta il Mef aveva comunicato che il collocamento si era concluso con un importo complessivo pari a 18.191,090 milioni di euro. Record anche per numero di contratti registrati: 654.675.

"Il dato conferma gli ottimi risultati dei collocamenti di Btp da quando è in carica questo governo, dopo i successi del primo Btp Valore e del Btp Italia", commenta Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo. "Questi numeri testimoniano l'alta fiducia che gli italiani ripongono nella solidità e affidabilità del governo Meloni - prosegue - e nell'operato del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, e rappresentano un importante ritorno nelle mani di famiglie e piccoli risparmiatori di parte del debito dello Stato".

Giorgetti: "Premiate serietà e prudenza"

Giancarlo Giorgetti

"Serietà, prudenza e responsabilità sono state premiate dai risparmiatori. Le nostre scelte future, anche prossime, dovranno essere rispettose di questo risultato che oggi ci fa piacere e festeggiamo". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commentando i risultati del Btp Valore, seconda emissione, che oggi ha chiuso il collocamento con oltre 17 miliardi di euro.