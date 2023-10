Btp valore al rush finale, ordini totali per 16 miliardi

AGI - Rush finale per il Btp Valore, arrivato all'ultimo giorno di collocamento. Il titolo per i piccoli risparmiatori emesso dal Mef nella quinta giornata ha raccolto già ordini per oltre 374 milioni. Sommati ai 15,6 miliardi raccolti da inizio offerta, portano il totale delle domande a 16 miliardi.