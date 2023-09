Bonus trasporti: al via da domani le richieste sulla piattaforma

AGI - Al via da domani il bonus trasporti da 60 euro per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia da parte di persone con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro nel 2022.

Il governo ha infatti rifinanziato con 12 milioni il Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, integrando i 100 milioni di euro stanziati con il cosiddetto decreto Carburanti (convertito poi in Legge 10 marzo 2023 n 23) che sono andati esauriti ad agosto.

Il rifinanziamento è stato inserito nel decreto legge approvato il 25 settembre dal Consiglio dei ministri con le "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" ed il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 29 settembre, entrando così in vigore sabato 30 settembre.

La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 8:00 del 1 ottobre 2023, fino all'esaurimento delle risorse. Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro. L'accesso all'area riservata avviene esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2 oppure con CIE.