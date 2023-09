AGI - "La tutela della sicurezza sul lavoro presuppone regole chiare e semplici e si fonda sulla prevenzione". Serve anche "un cambio di rotta" per rendere il lavoro più inclusivo, soprattutto nei confronti di giovani e donne. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella relazione in occasione dell'Assemblea degli industriali all'Auditorium Parco della Musica.

Bonomi ha subito affrontato uno dei temi più caldi del dibattito politico: il salario minimo. "Più che un salario minimo serve un salario giusto. Confindustria resta convinta che la mera introduzione di un salario minimo legale, non accompagnata da un insieme di misure volte a valorizzare la rappresentanza, non risolverebbe nè la grande questione del lavoro povero, nè la piaga del dumping contrattuale, nè darebbe maggior forza alla contrattazione collettiva".

Bonomi ha poi osservato che "la discussione di questi mesi sulla opportunità o meno di introdurre per legge un salario minimo, sembra trascurare che la nostra Costituzione ci obbliga a riconoscere al lavoratore un salario giusto. Questa funzione, nello spirito della nostra Costituzione, è affidata - per quanto concerne il lavoro subordinato - alla contrattazione collettiva".

Il numero uno di Confindustria ha ricordato anche che "esiste un legame indissolubile tra salari e produttività'". E ancora una volta, "che il settore industriale negli ultimi vent'anni ha avuto dinamiche retributive di gran lunga superiori a quelle registrate dal resto della nostra economia".

Poi il tema dell'inclusività: "Servono politiche industriali e politiche per il lavoro capaci di creare un mercato in cui concorrenza leale e competitività siano assunte come valori imprescindibili. Su come lo stato adempia a questi doveri - ha osservato Bonomi - noi, come imprese, sappiamo che la realtà è molto diversa. Ora serve, dunque, una correzione di rotta, capace di 'promuovere tutte le condizioni affinchè il diritto al lavoro sia effettivo e trovino compimento i principi costituzionali. Dobbiamo migliorare l'inclusività del nostro mercato del lavoro, soprattutto nei confronti dei giovani e delle donne e garantire la piena realizzazione dei diritti che enunciamo. Non è sufficiente introdurre obblighi per legge, servono interventi e politiche coerenti".

Sulla crisi ucraina il presidente di Confindustria ha ribadito di riconoscersi "integralmente nei numerosi interventi di condanna che il Presidente Mattarella ha compiuto sull'invasione dell'Ucraina. E siamo fieri che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia espresso con assoluta fermezza - a nome dell'Italia, nel consesso internazionale - il sostegno "senza se e senza ma" al pieno ripristino dei diritti del popolo ucraino".

All'Assemblea annuale degli industriali partecipa anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella a cui l'assemblea ha tributato una standing ovation.

"La ringraziamo, Signor Presidente, per aver accettato il nostro invito - ha esordito Bonomi - è per noi tutti un onore averla qui e poter ascoltare, tra poco, le sue parole. Noi siamo tra coloro che credono che, in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità di governo, il Capo dello Stato debba continuare a essere il garante della Costituzione".

Bonomi ha rivolto un appello al capo dello Stato: "Signor Presidente siamo certi che Lei continuerà a far sentire la sua voce ferma e ispirata a tutela dei principi della nostra democrazia, a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall'Italia, per l'osservanza e per l'attuazione dei diritti dei cittadini, a partire dai più fragili. Vorremmo quindi far avvertire tutto il calore del nostro apprezzamento in un grande applauso che invito a rivolgerle".