Addio a John Warnock, cofondatore di Adobe

AGI. - John Warnock, l'uomo che nel 1982 fondò la società Adobe con la quale avrebbe contribuito alla creazione di alcune irrinunciabili innovazioni digitali come l'onnipresente formato PDF, è morto a 82 anni. Ne ha dato notizia la stessa Adobe, il cui amministratore delegato Shantanu Narayen ha commentato in una lettera inviata ai dipendenti che "la genialità e le innovazioni tecnologiche di John hanno cambiato il mondo".

A Warnock e al suo partner in Adobe, Charles Geshke (morto a 82 anni nel 2021), si deve la creazione di PostScript, un linguaggio di programmazione che ha contribuito alla rivoluzione del desktop publishing. Warnock ha guidato il gruppo tecnologico fino al 2000, continuando come presidente del consiglio di amministrazione fino al 2017.

Originario di Salt Lake City, Warnock ha conseguito un dottorato in ingegneria elettrica e informatica, un master in matematica e una laurea in matematica e filosofia all'Università dello Utah. In un profilo del 2013 citato dalla CNN si legge che al liceo un professore gli disse che non aveva alcuna possibilità di diventare un ingegnere di successo perché "non era portato per la matematica" e non aveva superato il primo anno di algebra, ma un altro, secondo quanto riferito dallo stesso Warnock, lo ha completamente cambiato: "Era davvero bravo a farti amare la matematica, ed è stato allora che mi sono appassionato".