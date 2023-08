Le compagnie aeree si appellano alla Ue contro il decreto italiano 

AGI - Un gruppo di compagnie aeree europee hanno invitato la Commissione europea a intervenire contro il decreto italiano che limita le tariffe aeree su alcune rotte. L'ente Airlines for Europe (A4E) - che rappresenta tra gli altri Air France-Klm, Lufthansa e Ryanair - ha invitato Bruxelles "a chiarire con l'Italia che questo intervento ha un impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa", secondo una lettera vista dal Financial Times.

"Siamo fortemente preoccupati che se questa legge venisse adottata, potrebbe creare un precedente e portare a un effetto domino con conseguente adozione di regolamenti simili in altri Stati membri dell'Ue", ha scritto l'amministratore delegato di A4E, Ourania Georgoutsakou. Limitare le tariffe su queste rotte "violerebbe" i diritti delle compagnie aeree "di competere laddove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio Secondo il piano italiano, le tariffe aeree durante l'alta stagione sarebbero limitate al 200 per cento dei prezzi medi, mentre anche l'uso di "algoritmi di profilazione" che potrebbero avere un impatto sui prezzi sarebbe limitato, si legge ancora nella lettera.