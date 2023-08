Piazza Affari rimbalza dopo le precisazioni del Mef sull'extraprofitto

AGI - Mercato azionario in ripresa in avvio di seduta, trascinata dai titoli bancari e finanziari, e di riflesso al resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna +1,22% a 28.284 punti. Piazza Affari realizza in questa fase un parziale recupero con le banche che beneficiano della fissazione comunicata ieri sera dal Mef di un tetto massimo alla tassa sugli extra profitti, pari allo 0,1% del totale dell'attivo.

I guadagni delle banche restano comunque limitati rispetto alle perdite precedenti dell'8-10%. Ora Intesa e' sul +1,8%, Unicredit +2,2%, Bper +1,3%, Bpm +1,5%, Mps +0,6%. Su anche gli altri finanziari con Fineco +4%.

Sul resto del listino Stm sale dell'1,1%, nell'energia bene i petroliferi con Eni +1,5%, Tenaris +1,5%, su anche Enel (+1,1%).