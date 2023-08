caro voli urso

AGI - "Contro il caro-voli siamo intervenuti per cancellare l'algoritmo che veniva usato, una pratica distorta che profila l'utente e determina un'asta dei voli con un aumento dei prezzi negli ultimi giorni. Ora non sarà più possibile usarlo". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato oggi a SkyTg24, parlando dei provvedimenti che verranno esaminati dal consiglio dei ministri di lunedì prossimo.

"Abbiamo inoltre definito un tetto alle tariffe verso le isole - ha aggiunto - e d'intesa con Salvini faremo pressione per chiedere all'Unione Europea di definire come centri senza contiguità territoriale quelli che non sono serviti dall'alta velocità".

Nella bozza del provvedimento, si legge che viene considerata pratica commerciale scorretta "l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico per l'utente".