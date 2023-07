AGI - "Oggi c'è una misura che riguarda 1,3 milioni di famiglie che hanno problemi con il caro carrello. E' una carta che si attiva alle Poste e che consente di avere circa 400 euro da spendere, ma avrà un valore più ampio grazie a tutta la scontistica messa a disposizione dalla grande distribuzione". Lo ha detto in un video messaggio la premier Giorgia Meloni illustrando 'Dedicata a te', la card per l'acquisto di generi alimentari. "La carta va attivata entro il 15 settembre ed è un segnale di attenzione verso chi è in difficoltà. Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano", ha concluso.