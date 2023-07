AGI - Twitter limiterà temporaneamente la lettura dei tweet per contenere l'uso di dati disponibili sul social network da parte di soggetti terzi, in particolare da quelli che alimentano modelli di intelligenza artificiale. Ad annunciare la novità temporanea è il proprietario della piattaforma, Elon Musk.

La novità: la piattaforma limiterà la lettura a 6.000 messaggi al giorno per gli account verificati, quelli con la cosidetta spunta blu, 600 per gli utenti non verificati e 300 per i nuovi account non verificati. Soglie che dovrebbero essere presto alzate rispettivamente a 8.000, 800 e 400. È una scelta che è stata presa "per porre rimedio ai livelli estremi di raccolta dati e manipolazione del sistema", ha spiegato Elon Musk in un tweet.

Già venerdì l'imprenditore aveva annunciato che non sarebbe più stato possibile leggere i messaggi su Twitter senza connettersi tramite un account. "Quasi tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, dalle start-up ai più grandi gruppi del mondo, stavano raccogliendo grandi quantità di dati", ha insistito Musk.

In concomitanza con l'annuncio delle nuove limitazioni da sono aumentate le segnalazioni di inaccessibilità alla piattaforma. Sparita la timeline, spariti i profili degli utenti: nulla è consultabile né da pc desktop, né da app o versione mobile del sito. Sul sito Downdetector, che in maniera indipendente raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento, è possibile osservarne l'andamento.

Negli scorsi mesi Musk ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe portare alla "distruzione della civiltà". A marzo l'imprenditore di Tesla e Space X si è anche unito ad un gruppo di altri leader del settore tecnologico che hanno firmato una lettera aperta che chiedeva una pausa di sei mesi nella corsa definita "fuori controllo" nello sviluppo dell'Ia.