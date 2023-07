Twitter down, ma solo per chi non è abbonato

AGI - da alcune ore la piattaforma di microblogging è inaccessibile. Sparita la timeline, spariti i profili degli utenti: nulla è consultabile né da pc desktop, né da app o versione mobile del sito. Lo segnala il sito Downdetector che in maniera indipendente raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento di molte piattaforme on line, non soltanto nel settore social.

Nella pagina dedicata, un grafico mostra l'incremento di segnalazioni di disfunzioni a partire dalle 13,20, con un picco intorno alle 15 e che tutt'ora proseguono. I problemi sarebbero cominciati con il sito, irraggiungibile ai più e soltanto con il passare del tempo si sarebbero estese all'app per i dispositivi mobili.

A ogni tentativo di pubblicazione, compare il messaggio "Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare". E gli utenti, sempre attraverso il servizio Downdetector, segnalano che ogni tentativo di ripristinare tileline e profilo va a vuoto. Il perché lo spiega il giornale specializzato in hi tech The Verge, del gruppo Vox.

© CONSTANZA HEVIA / AFP La sede di Twitter a San Francisco

Twitter ha aggiornato la sua policy per gli accessi non registrati alla piattaforma. Non è possibile accedere o creare un nuovo account, visualizzare tweet e profili utente o navigare attraverso i thread a meno non si sia un utente Twitter registrato.

Twitter non ha spiegato immediatamente l'accaduto, aggiungendo così confusione alle voci di incidenti tecnici o aggiornamenti programmati. Ma alla fine lo stesso Elon Musk, via Twitter, ha spiegato che la novità è una "misura di emergenza temporanea", attribuita al "saccheggio dei dati" per screditare il servizio.

© Chris DELMAS / AFP Twitter spunta blu

Musk ha affermato che "Diverse centinaia di organizzazioni stavano raschiando i dati di Twitter in modo estremamente aggressivo", senza fornire ulteriori dettagli.

I titolari di account Twitter gratuiti possono ancora accedere ai tweet postati pubblicamente e ad altre informazioni, anche se molte delle funzionalità, come la modifica dei tweet e la verifica dell'utente, sono bloccate se non per chi possiede un abbonamento Twitter Blue.