AGI - Il consumo globale di energia primaria è aumentato di circa l'1% nel 2022, portandolo a un livello quasi il 3% superiore rispetto al periodo pre-pandemico del 2019. All'interno di questo, il gas è diminuito del 3% e le energie rinnovabili (escludendo l'idroelettrico) sono aumentate del 13%. Il predominio dei combustibili fossili è rimasto pressoché invariato, rappresentando quasi l'82% del consumo totale.

Il settore energetico sta vivendo un momento di trasformazione, con una marcata diminuzione nella produzione di energia dal nucleare e il mantenimento di quello da fossili. I dati del 2022, analizzati nel 72esimo Rapporto Statistico sull'Energia Mondiale, pubblicato dall'Energy Institute (EI) in collaborazione con KPMG e Kearney, rivela che nel corso del 2022, i prezzi del carbone hanno raggiunto livelli record.

In Europa, il prezzo medio si è attestato a 294 dollari per tonnellata, mentre in Giappone il prezzo spot CIF ha raggiunto una media di i 225 dollari. Ciò rappresenta un aumento rispettivamente del 145% e del 45% rispetto al 2021. Questi aumenti dei prezzi riflettono una maggiore domanda e una minore offerta sul mercato del carbone.

Cresce il consumo di carbone

Nonostante l'incremento dei prezzi, il consumo di carbone ha continuato a crescere, registrando un aumento dello 0,6% rispetto al 2021: il livello più alto di consumo di carbone dal 2014. La crescita della domanda è stata guidata principalmente dalla Cina (1%) e dall'India (4%). La loro crescita combinata è stata sufficiente a compensare le diminuzioni registrate in altre regioni.

Tuttavia, sia in Nord America che in Europa, il consumo di carbone è diminuito rispettivamente del 6,8% e del 3,1%. Nel 2022, il consumo di carbone dei paesi appartenenti all'OCSE era inferiore di circa il 10% rispetto al livello pre-COVID del 2019, mentre il consumo di carbone al di fuori dell'OCSE era superiore del 6%.

A livello globale, la produzione di carbone è aumentata di oltre il 7% rispetto al 2021. La Cina, l'India e l'Indonesia hanno contribuito per oltre il 95% all'aumento della produzione globale. Questi Paesi continuano a fare affidamento sul carbone come fonte principale di energia, nonostante gli sforzi internazionali per ridurre le emissioni di gas serra.

Ma crescono anche le rinnovabili

D'altra parte, il settore delle fonti di energia rinnovabile sta vivendo una crescita significativa. Nel 2022, la produzione di energia rinnovabile (escludendo l'idroelettrico) è aumentata del 14%, anche se leggermente al di sotto del tasso di crescita dell'anno precedente, che era del 16%.

La capacità solare ed eolica ha continuato a crescere rapidamente nel 2022, registrando un incremento record di 266 GW. La capacità solare ha rappresentato il 72% (192 GW) delle nuove installazioni. La maggior parte della crescita nel settore solare ed eolico è stata osservata in Cina, che ha contribuito rispettivamente al 37% e al 41% delle nuove capacità globali.

Parallelamente, la generazione di energia idroelettrica è aumentata dell'1,1% nel 2022, mentre la produzione di energia nucleare è diminuita del 4,4%. Su quest'ultimo dato pesano la chiusura del programma nucleare in Germania e la sospensione dell'attività per manutenzione di alcune centrali in Francia.

La ripresa post-pandemia e lo choc della guerra

Dopo la pandemia di COVID-19, i modelli di domanda dei carburanti per il trasporto hanno continuato a riprendersi, ma con notevoli variazioni geografiche e tipologie di carburante. La Cina è stata un'eccezione significativa, in particolare per quanto riguarda il carburante per aerei che è rimasto significativamente al di sotto del livello pre-pandemico a causa della politica di "zero COVID" adottata dal paese.

Il conflitto in Ucraina e la riduzione delle forniture russe all'Europa hanno portato a prezzi record del gas naturale a livello internazionale in Europa (aumento di tre volte) e in Asia (raddoppio), causando spostamenti senza precedenti nei flussi di commercio globale di petrolio e gas.

"Mentre il mondo emergeva dalla pandemia e dal suo impatto sulla domanda, nel 2022 i mercati energetici sono nuovamente entrati in crisi a causa del conflitto in Ucraina, che ha sconvolto le aspettative di approvvigionamento in tutto il mondo" ha commentato il ceo dell'Energy Institute, Nick Wayth, "Ciò ha causato una crisi dei prezzi e pressioni profonde sul costo della vita in molte economie. Il Rapporto Statistico dell'EI mostra come i mercati energetici mondiali abbiano faticato a rispondere alla crisi, come il commercio e il flusso di energia si siano distorti e quanto le nostre economie siano vulnerabili a shock di approvvigionamento e prezzi".

La crescita della domanda di energia primaria è rallentata nel 2022, aumentando dell'1,1% rispetto al 5,5% del 2021 e portandola a circa il 3% al di sopra del livello pre-pandemico del 2019. Il consumo è aumentato in tutte le regioni, a eccezione dell'Europa (-3,8%) e della CSI (-5,8%). La quota delle energie rinnovabili (escludendo l'idroelettrico) nel consumo di energia primaria ha raggiunto il 7,5%, un aumento di quasi l'1% rispetto all'anno precedente. Il consumo di combustibili fossili come percentuale dell'energia primaria è rimasto stabile all'82%.