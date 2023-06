 Continua la corsa del mercato dell'auto, a maggio immatricolazioni +23% 

AGI - A maggio sono state immatricolate 149.411 autovetture a fronte di 121.349 immatricolazioni dello stesso mese dell'anno precedente, con un rialzo del 23,13%. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture nei primi cinque mesi dell'anno sono state immatricolate 702.339 autovetture contro 557.031 (+26,09%).

I trasferimenti di proprietà sono stati 448.397 a fronte di 403.870 passaggi registrati a maggio 2022, con un aumento del 11,03%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 597.808, ha interessato per il 24,99% vetture nuove e per il 75,01% vetture usate.

In particolare, il Gruppo Stellantis ha immatricolato 48.997 autovetture rispetto a 47.504 dello stesso mese dell'anno precedente, con un rialzo del 3,1%, secondo i dati elaborati da Dataforce. La quota cala al 33,1% rispetto al 39,2% di maggio 2022.

Nei primi cinque mesi dell'anno sono stati immatricolati 236.012 veicoli rispetto a 206.246 (+14,4%). La quota scende al 33,7% dal 37%.

Secondo il Centro studi Promotor, questi risultati "sono dovuti essenzialmente al miglioramento della capacità di fornitura delle case automobilistiche legato all'attenuarsi delle difficoltà di approvvigionamento di componenti essenziali" per la costruzione di autovetture.

Nel quadro che si sta delineando, prosegue Promotor, "resta comunque del tutto insoddisfacente la quota delle immatricolazioni di auto elettriche, vetture per le quali non vengono segnalate difficoltà di fornitura".