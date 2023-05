Jeff Bezos acquista Abeona, lo yacht di supporto più grande mai costruito

AGI - Oltre al suo mega yacht da 500 milioni di dollari, a bordo del quale Jeff Bezos è stato visto al Festival di Cannes, nel Sud della Francia, il patron miliardario di Amazon ha anche uno yacht di supporto più piccolo per trasportare moto d’acqua, barche più piccole, auto di lusso e l’elicottero della fidanzata, Lauren Sanchez. Un vero e proprio garage galleggiante da 100 milioni di dollari, battezzato col nome di Abeona.

Pertanto non viaggia da solo l’imponente mega yacht a vela Koru – dalla parola Maori, “nuovi inizi” – di cui già tanto si è scritto, e che con i suoi 417 piedi di lunghezza sarebbe il secondo più grande al mondo. Pur essendo stato presentato come yacht di scorta, Abeona non è da meno con i suoi 246 piedi e a bordo tutta una serie di comodità e ‘gadget’, tra cui supercar, barche più piccole, moto d’acqua per il divertimento di Bezos e del suo entourage.

The Netherlands-based builder Damen Yachting has delivered its largest support vessel, the 75-metre Abeona. https://t.co/UPdx1IloLV pic.twitter.com/7dEt4cRZfl — SuperYacht Times (@sytreports) February 2, 2023

Uno dei motivi principali per cui il terzo uomo più ricco al mondo – secondo la rivista Forbes – ha acquistato lo yacht ombra è che la sua fidanzata e futura moglie, pilota di elicotteri addestrato, potesse far atterrare il suo Airbus ACH-135 quando si trova in mare poiché Koru, pur essendo più grande, non ha una propria piattaforma di atterraggio.



Secondo reportage concordanti e foto diffuse da vari media, Abeona, dal nome in codice YS 6512, è la più grande nave di supporto mai costruita. Prende il nome dalla dea romana protettrice delle partenze, dei figli che lasciano per la prima volta la casa dei genitori o che muovono i loro primi passi, ed è stata costruita in un cantiere navale a Vlissingen, nei Paesi Bassi, dopo la firma di un contratto con Bezos nel 2019, secondo Luxurylaunches.