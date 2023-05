Napoli: coniate medaglie celebrative di Campione d'Italia

AGI - Sono state presentate presso la sede della Zecca dello Stato, alla presenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e del capitano Giovanni Di Lorenzo, due medaglie celebrative, in oro e in argento, realizzate in occasione del terzo titolo di Campione d'Italia vinto dalla Società Sportiva Calcio Napoli. L'autore delle medaglie è Valerio De Seta, maestro incisore della Zecca di Stato.

Medaglia d'oro a tiratura limitata

La medaglia in oro, spiega una nota, avrà una tiratura limitata di 1926 esemplari, numero che richiama l'anno di nascita della Società Sportiva Calcio Napoli, mentre la medaglia in argento, con elementi colorati, è a tiratura illimitata. Entrambe le medaglie rappresentano sul "dritto" il logo della Società Sportiva Calcio Napoli e la data "2022-2023"; nel giro, la scritta "Ssc Napoli Campione d'Italia, con lo scudetto tricolore.

Sul rovescio della medaglia in oro, gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, con all'interno i tifosi napoletani, si trasformano in un palco sull'affascinante Golfo di Napoli. In basso, a destra, la sigla dell'autore "V.d.s.", Valerio De Seta. In esergo, la numerazione della medaglia.

Medaglia d'argento con Mister Spalletti

Sul rovescio della medaglia in argento, un tipico vicolo di Napoli con maglie della squadra partenopea stese secondo la formazione della squadra; in basso, tifosi che festeggiano lo scudetto conquistato e i volti di alcuni calciatori del Napoli; sulla destra, il Mister Spalletti. In basso, a destra, la sigla dell'autore "V.d.s.", Valerio De Seta.

Le medaglie in oro e argento sono in prevendita a partire dalle 11 del 22 maggio sul portale e-commerce dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'indirizzo www.shop.ipzs.it, e per la sola versione in argento sul sito di Filatelia di Poste Italiane all'indirizzo https://filatelia.poste.it

Le medaglie potranno essere acquistate a partire dal 5 giugno presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Spazio Verdi", situato in Piazza Verdi 1 a Roma, e negli uffici postali, solo per la versione in argento.