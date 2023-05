Micron investirà 3,7 miliardi di dollari per produrre chip in Giappone

AGI - Il gigante tecnologico statunitense Micron ha annunciato un investimento multimiliardario per produrre chip elettronici di nuova generazione in Giappone, mentre Tokyo cerca di espandere la propria capacità produttiva nel settore strategico dei semiconduttori.

Dopo un incontro tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e i leader di alcune delle maggiori aziende del settore, Micron ha dichiarato di voler introdurre per la prima volta in Giappone la tecnologia di litografia a ultravioletti estremi (EUV), che le consentirà di produrre chip a più alte prestazioni.

