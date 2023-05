Le buone maniere sono ancora di moda

AGI - Secondo un'analisi dell'Accademia del Galateo crescono del 400% le richieste di percorsi di formazione ad hoc da parte dei brand del lusso. Al punto che sta nascendo una nuova professione: il luxury manager, l'esperto delle vendite nel mercato del lusso.

Buone maniere, galateo dello spazio, gestione del conflitto e gentilezza, le materie del suo percorso formativo.



“Parliamo di top brand, oltre 20 grandi aziende del settore - spiega Samuele Briatore, presidente dell’Accademia e autore del volume Il teatro del lusso (Marsilio) - che investendo su queste nuove figure hanno visto aumentare il proprio fatturato del 4% e la produttività fino al 23% negli uffici e nella distribuzione”.



Sensibilità relazionale, gestione positiva delle criticità, capacità di assistere con discrezione l’esperienza d’acquisto, conoscenza delle diverse culture e abilità nell’assecondare specifiche necessità: queste le skill indispensabili per un luxury manager, alla base dei corsi sviluppati per il mercato del lusso dall’Accademia. Sono state circa 700 le persone formate dall’Accademia e da Briatore in questi ultimi 10 anni, con risultati tangibili anche dal punto di vista economico. Sempre secondo l’analisi dell’Accademia di Galateo, infatti, il 30% delle persone formate come “luxury manager” hanno visto aumentare il proprio livello professionale.



“L’acquisto in una boutique di lusso - conclude Briatore - è sempre di più un’estensione del brand stesso, riservata a un cliente esigente che non vuole interruzioni dell’esperienza. È per questo che creare professionisti capaci di assistere e guidare questo viaggio è una scelta vincente”.