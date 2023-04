Disabile, con la vitiligine o senza capelli: ecco le Barbie inclusive

AGI – Lunghi capelli biondi, collana e tubino a fiori e occhi a mandorla: l’ultima nata in casa Mattel è una Barbie curata, sorridente e con la sindrome di Down. La bambola va a inserirsi nel ‘cast ‘delle Barbie Fashionistas, la linea creata qualche anno fa per offrire più diversità e inclusione. Dalla bambolina con la protesi a quella calva, le bambine possono scegliere fra una grande varietà di tonalità di pelle, colori di occhi, texture e colori di capelli, corporature e look.

E, per essere davvero inclusivi, la linea comprende anche Ken che si presenta nella versione sulla sedia a rotelle (con tanto di rampa) oppure con la carnagione nera.

L’obiettivo dichiarato della Mattel è quello di “celebrare la diversità con look e bambole unici che incoraggiano a inventare storie ispirate al mondo reale e sogni senza fine. Con un'ampia varietà di carnagioni, colori degli occhi, colori e tipi di capelli e corporature, queste bambole sono pensate per rispecchiare il mondo di oggi. Inoltre, i loro outfit d'impatto le aiutano a distinguersi con personalità spumeggianti”.

I numeri

In totale sono più di 170 i look che includono differenti forme del corpo tra cui Tall, Petite, Curvy e una doll con un busto più piccolo, un punto vita meno definito e braccia più robuste; bambole che riflettono disabilità permanenti; con diverse carnagioni, una ottantina di acconciature, un centinaio di colori di capelli e una quindicina di colori di occhi.

Ecco le più rivoluzionarie

Barbie bambola senza capelli (bold)

Se una bambina, per qualunque motivo, sta subendo la perdita dei capelli, può sentirsi rappresentata nella sua bambola preferita.

Barbie dall’incarnato più scuro e con una protesi dorata

Nel 2019, Barbie ha introdotto dolls che riflettono disabilità permanenti, inclusa una bambola con un arto artificiale, grazie alla collaborazione Jordan Reeves, una dodicenne che ha come missione l’ideazione di soluzioni creative che aiutino i bambini affetti da disabilità, così da creare un’esperienza di gioco che sia il più rappresentativa possibile

Barbie con la Vitiligine

La bambola con vitiligine permette ai bambini di immaginare ancora più storie e scenari sul mondo che li circonda. Per realizzare questa doll, Mattel ha lavorato con un dermatologo per assicurarsi che la vitiligine venisse riprodotta in modo accurato. Un prototipo di questa doll ha debuttato sull’account Instagram di Barbie (@BarbieStyle) nel 2019, diventando il post più apprezzato di sempre.

Barbie con l’apparecchio acustico

Tra le Barbie con disabilità permanente c’è anche quella con apparecchi acustici retroauricolari.

Ken con capelli lunghi e fluenti (radicati)

L’ultimissimo look di Ken appare per la prima volta nella linea delle Fashionistas e si differenzia dal tradizionale look dai capelli “stampati” grazie alle lunghe ciocche di capelli pettinabili.

Ken con capelli afro

Dopo Ken con i capelli lunghi e radicati, arriva quello black con i capelli afro.