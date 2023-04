I tassi sui mutui balzano al 4%, è record

AGI - Continuano a correre i tassi d'interesse praticati dalle banche italiane sulla scia della stretta monetaria avviata dalla Bce.

In particolare, segnala il Bollettino mensile dell'Abi, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni ha raggiunto a marzo il 4%, contro il 3,76% di febbraio. Non accadeva da maggio 2012.

Il tasso medio sul totale dei prestiti si è innalzato al 3,81% dal 3,65% del mese precedente, tornando sui valori di giugno 2014. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è invece salito al 3,90% dal 3,55% riportandosi sui livelli di gennaio 2012.