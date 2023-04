Venerdì nero dei trasporti, treni a rischio il 14 aprile

AGI - Un venerdì nero per i trasporti si profila per il 14 aprile prossimo. I lavoratori di Trenitalia si fermeranno per una giornata di sciopero, indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl, Fast Confsal e Orsa. L'astensione dal lavoro durerà 8 ore, dalle 9 alle 17.

E non saranno solo i convogli di Trenitalia a rischio su tutto il territorio nazionale, ma anche altre compagnie potrebbero subire blocchi e ritardi. Nella stessa fascia oraria si asterranno anche i lavoratori iscritti alle sigle Sgb, Usb lavoro privato e Cub trasporti che per uno sciopero che interessa Trenord.