L'Australia ha vietato TikTok sugli smartphone degli esponenti di governo

AGI - Anche l'Australia ha annunciato che vieterà ai membri del suo governo di utilizzare l'app TikTok sui propri smartphone di lavoro, unendosi a una serie di scelte simili adottate nei paesi occidentali per timori sulla sicurezza. La decisione è stata presa su consiglio dei servizi di intelligence australiani e sarà messa in pratica "il prima possibile", ha affermato il ministro della Giustizia Mark Dreyfus. L'Australia è l'ultimo paese della cosiddetta alleanza "Five Eyes" a bandire i membri del suo governo da TikTok, dopo Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Nuova Zelanda.